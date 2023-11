Guindaste é usado na Inglaterra para resgatar homem de incêndio em edifício

Um homem passou por um resgate dramático na Inglaterra após um incêndio começar no topo do prédio em construção no qual ele estava trabalhando. O funcionário, que não teve a identidade revelada pela imprensa britânica, foi salvo por um operador de guindaste. O episódio aconteceu na cidade de Reading, a cerca de 60 quilômetros de Londres, nesta quinta-feira, 23.

O vídeo da cena, que viralizou nas redes sociais, mostrou um homem sendo resgatado por uma gaiola de guindaste do telhado de um prédio em construção, enquanto espessas nuvens de fumaça escura e chamas ondulavam ao seu redor.

Uma multidão que se reuniu perto do edifício irrompeu em aplausos quando o homem foi levantado no ar e depois baixado ao chão. O operador de guindaste Glen Edwards, de 65 anos, descreveu a situação como “por pouco” devido ao vento.

“Eu não estava a mais de 20 metros de altura e olhei pela janela esquerda e vi um cara parado na quina do prédio”, disse Edwards, que trabalhava no local antes do início do incêndio. “Eu tinha acabado de vê-lo e alguém disse ‘você pode colocar a gaiola’, então foi isso, coloquei a gaiola e entreguei a ele o melhor que pude”, acrescentou. Ele disse que tentou posicionar a gaiola entre o homem e as chamas, mas foi “atrapalhado pelo vento que soprava ali”. “Mas abaixei a gaiola e consegui colocá-lo lá”, disse ele.

Steve Reynolds, uma testemunha, relatou à BBC o drama do resgate. “Eu vi uma nuvem negra subir e uma bola de chamas acontecer e de repente pude ver que havia um cara preso na esquina”. “Havia pedaços de vidro caindo da lateral do prédio e ele ficou completamente exposto lá em cima”, conta. “Então, de repente, um guindaste saiu da esquerda eles baixaram a gaiola e ele entrou e eles o puxaram.

Mais de 50 bombeiros chegaram ao local para combater o incêndio, disseram as autoridades – e outro homem também foi retirado do prédio por um guindaste. Os dois homens foram levados ao hospital para tratamento por inalação de fumaça. O fogo foi extinto na tarde desta quinta-feira. Fonte: Associated Press.