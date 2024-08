Guia da convenção democrata: onde assistir? Quando acontece? Quem participa?

Os holofotes da política americana se voltam para a Convenção Nacional do Partido Democrata de 2024, que começa nesta segunda-feira, 19, em Chicago, onde 5 mil delegados do partido irão se reunir para aprovar uma nova plataforma partidária e formalizar as candidaturas da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e do governador de Minnesota, Tim Walz, como a chapa democrata que irá enfrentar Donald Trump e J.D. Vance em novembro.

No início de agosto, Kamala garantiu a quantidade necessária de delegados para se tornar a candidata democrata à Casa Branca. A vice-presidente americana não enfrentou nenhum candidato nas primárias, principalmente por conta do apoio que recebeu do presidente americano Joe Biden após a sua desistência da corrida presidencial no dia 21 de julho. No dia 6 de agosto, Kamala escolheu Tim Walz como seu companheiro de chapa e eles foram certificados como os candidatos do partido no dia seguinte.

A convenção deve ressaltar o otimismo injetado pela campanha da vice-presidente desde que Biden desistiu da corrida presidencial, além de tentar mostrar as realizações do governo democrata. Apesar disso, grandes protestos são esperados do lado de fora da convenção por manifestantes contrários ao apoio de Biden a Israel durante a guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Saiba mais sobre a Convenção Nacional do Partido Democrata:

Quando vai ser a convenção?

A Convenção Nacional do Partido Democrata vai começar nesta segunda-feira, 19, em Chicago. O evento está programado para terminar na quinta-feira, 22, quando a vice-presidente Kamala Harris deve realizar um discurso para aceitar formalmente a nomeação do Partido Democrata à presidência.

A convenção será realizada no United Center, que tem capacidade para mais de 20 mil pessoas e é a casa do Chicago Bulls, time de basquete da NBA. Somente delegados e suplentes credenciados, bem como convidados e membros da mídia, poderão comparecer pessoalmente.

Quem participa da convenção?

Cerca de 50 mil pessoas são esperadas na convenção em Chicago, incluindo milhares de delegados escolhidos pelos comitês estaduais do partido, bem como superdelegados, que são políticos eleitos pela legenda no Senado ou na Câmara dos Deputados, membros notáveis do Partido Democrata, como presidentes e ex-presidentes, e membros do Comitê Nacional Democrata.

Milhares de profissionais da imprensa também estarão presentes, assim como celebridades. Kerry Washington, Tony Goldwyn, Mindy Kaling e Ana Navarro serão os apresentadores da convenção.

Quem vai discursar?

O presidente americano Joe Biden deve discursar nesta segunda-feira, assim como a primeira-dama Jill Biden. A ex-secretária de Estado e candidata presidencial democrata de 2016, Hillary Clinton, também discursa hoje. O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, deve realizar um discurso de boas vindas aos democratas na cidade.

Na terça-feira, 20, o ex-presidente Barack Obama deve discursar, assim como o governador de Illinois, JB Pritzker, e o segundo-cavalheiro, Douglas Emhoff. Também na terça-feira, os democratas realizarão o que chamam de “celebração nominal” para formalizar a candidatura de Kamala Harris e Tim Walz. A medida será cerimonial porque a votação oficial foi realizada de forma online no início de agosto para garantir que a chapa apareceria em todas as cédulas estaduais. Na convenção, membros de todas as 57 delegações votarão de forma simbólica em Kamala e Walz como os candidatos à presidência e à vice-presidência do partido.

Na quarta-feira, 21, Walz deve discursar e aceitar a nomeação democrata, assim como o ex-presidente Bill Clinton, a ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, também vão discursar.

Na quinta-feira, 22, Kamala Harris vai aceitar formalmente a candidatura do Partido Democrata e fechar a convenção com um discurso.

Onde assistir?

A transmissão ao vivo oficial da convenção será no site DemConvention.com, bem como no YouTube, X, TikTok, Instagram e Facebook. A programação da convenção será transmitida ao vivo a partir das 19h15 até 00h (horário de Brasília) nesta segunda-feira e das 20h até 00h (horário de Brasília) nos outros dias da convenção.

O Estadão realiza a cobertura completa do evento no site e nas redes sociais.