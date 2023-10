Guerra em Gaza já matou 21 jornalistas, segundo Comitê

Pelo menos 21 jornalistas foram mortos desde o início da guerra entre Hamas e Israel, após o ataque terrorista do dia 7, a maioria em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) – 17 palestinos, 3 israelenses e 1 libanês.

“O CPJ enfatiza que os jornalistas são civis que realizam um trabalho importante em tempos de crise e não deveriam ser alvo no conflito”, afirmou Sherif Mansour, diretor do CPJ para o Médio Oriente e Norte da África.

Recorde

“Os jornalistas de toda a região estão fazendo um grande sacrifício para cobrir esta guerra e todos deveriam tomar medidas para garantir sua segurança.” De acordo com Mansour, mais jornalistas morreram na Faixa de Gaza em duas semanas do que nas últimas duas décadas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.