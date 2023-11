Mundo Guerra com Hamas deve custar a Israel US$ 53 bilhões entre 2023 e 2025

A guerra com o Hamas irá custar a Israel cerca de US$ 53 bilhões entre 2023 e 2025, de acordo com novas projeções do Banco Central de Israel. Pouco mais da metade dessa quantia será para gastos com defesa. O BC também leva em consideração a perda de receitas fiscais e o aumento dos gastos com civis.

O Banco Central espera que a guerra represente um impacto de 3% no Produto Interno Bruto (PIB) de Israel até ao final do próximo ano, à medida que as empresas lutam contra a escassez de mão de obra e a demanda do consumidor permanece fraca. Israel depende do apoio financeiro dos Estados Unidos e de outros aliados para financiar o seu orçamento e emitiu bilhões de dólares em títulos. O BC do país ajudou a estabilizar os mercados financeiros e a sustentar a moeda, o shekel, que subiu 9% em relação ao dólar este mês. Fonte: Dow Jones Newswires.