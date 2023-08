Guatemala: eleitores vão às urnas na esperança de que seu novo líder traga mudanças reais

Depois de uma campanha tumultuada, os guatemaltecos votam neste domingo, 20, em um segundo turno da eleição presidencial que coloca um defensor anticorrupção contra uma ex-primeira-dama vista como aliada do governo cessante.

Os dois candidatos oferecem caminhos totalmente diferentes. A ex-primeira-dama Sandra Torres tornou-se aliada do extrovertido e profundamente impopular presidente Alejandro Giammattei em sua terceira candidatura à presidência. Seu adversário, Bernardo Arévalo, do progressista Movimento Semente, levou uma onda de ressentimento popular em relação à política para sua surpresa no segundo turno.

O país mais populoso da América Central e a maior economia da região continua lutando contra a pobreza e a violência generalizadas que levaram centenas de milhares de guatemaltecos a emigrar para os Estados Unidos nos últimos anos.

A primeira rodada de votação em 25 de junho foi relativamente tranquila até que os resultados mostraram que Arévalo havia conseguido uma vaga inesperada no segundo turno. O fato de os resultados preliminares terem sido arrastados para o sistema de justiça cooptado da Guatemala aumentou a ansiedade entre muitos guatemaltecos de que os eleitores não terão a palavra final no domingo.

A Procuradoria-Geral da Guatemala está investigando o partido de Arévalo por supostamente coletar assinaturas fraudulentas para seu registro anos antes. O partido rejeitou as acusações como politicamente motivadas.