Grupo BEI inicia pagamento de 1,59 bilhão de euros de ajuda à Ucrânia

Os primeiros pagamentos de 500 milhões de euros de assistência à Ucrânia chegaram ao país para atender as necessidades mais urgentes, informou nesta quinta-feira, 15, a Comissão Europeia (CE). Esses fundos fazem parte do segundo pacote de 1,59 bilhão de euros da Resposta Urgente de Solidariedade à Ucrânia, do Banco Europeu de Investimento (BEI), desenvolvido em cooperação com a CE.

O primeiro pacote de ajuda de emergência de 668 milhões de euros foi pago um mês após o início da guerra contra a Rússia. Ontem, o BEI desembolsou as primeiras parcelas do pacote, 500 milhões de euros, que ajudará o governo ucraniano a cobrir necessidades prioritárias de financiamento de curto prazo, garantir reparos urgentes de estradas, pontes e infraestrutura ferroviária danificadas.

Além disso, o objetivo é apoiar empresas estatais estratégicas – Ukravtodor, a agência rodoviária da Ucrânia, e a empresa ferroviária Ukrzaliznytsya. Reparos na rede ferroviária, estradas e pontes ajudarão a Ucrânia a manter pessoas, mercadorias e grãos em circulação. Com a Ucrânia sendo um dos maiores exportadores de grãos do mundo, essas intervenções ajudarão sua economia a se recuperar e melhorar a conectividade com a UE.