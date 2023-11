Grupo armado palestino promete libertar reféns estrangeiros em breve

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, disseram nesta terça, 31, que libertariam em breve vários reféns estrangeiros. “Informamos aos mediadores que libertaremos um determinado número de estrangeiros nos próximos dias”, disse Abu Obeida, porta-voz do grupo.

Israel diz acreditar que 240 pessoas estejam presas em Gaza. Até agora, o Hamas libertou 4 reféns. O Exército israelense havia recuperado uma soldado, Ori Megidish. A DJ alemã Shani Louk, que muitos acreditavam estar em Gaza, foi morta nos ataques do dia 7.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.