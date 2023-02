Greve em aeroportos da Alemanha cancela milhares de voos

Milhares de voos de origem e destino a aeroportos da Alemanha foram cancelados nesta sexta-feira, 17, com trabalhadores do setor em greve para pressionar suas demandas por aumentos nos salários. As greves em sete aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Hamburgo, afetaram quase 300 mil passageiros e forçaram as companhias aéreas a cancelar mais de 2.300 voos.

Christine Behle, do sindicato Verdi, disse à emissora pública RBB-Inforadio que o fracasso em chegar a um acordo significativo com os empregadores sobre o pagamento pode resultar em um “verão de caos” nos aeroportos alemães. O sindicato está buscando um aumento de 10,5%, ou pelo menos 500 euros, para compensar a alta inflação.

O presidente do Verdi, Frank Werneke, disse ao jornal semanal Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que a disposição entre seus membros de organizar greves era grande e futuras greves poderiam atingir “outra dimensão”. Fonte: Associated Press.