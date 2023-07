Grécia: incêndio avança pelo 5º dia na Ilha de Rodes; autoridades ordenam evacuação

Um incêndio na ilha de Rodes, na Grécia, chegou ao quinto dia e forçou as autoridades a ordenar a evacuação de quatro locais, incluindo dois resorts à beira-mar. Nos dias anteriores, o incêndio florestal estava concentrado ao centro montanhoso da ilha, mas auxiliado por ventos, temperaturas muito altas e condições secas, se espalhou neste sábado, 22, em direção à costa no lado centro-leste da região.

A mídia local informou que os incêndios atingiram três hotéis, cujos clientes já haviam sido evacuados da área.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Yannis Artopios, disse neste sábado que os moradores de quatro localidades receberam mensagens de SMS para evacuar suas residências. Artopios disse que mais de 200 bombeiros e 40 viaturas estão operando no terreno. O fogo segue se alastrando no país, em formato triangular e com mais de dez quilômetros de comprimento.

Ajuda da União Europeia

Os incêndios florestais em rápida propagação começaram a se espalharam nos arredores de Atenas, na Grécia, na última segunda-feira, 17, e forçaram autoridades a fechar rodovias para ajudar a proteger uma refinaria de petróleo. Aviões e helicópteros lançadores de água voaram baixo através de uma manta de fumaça para tentar conter dois incêndios florestais a oeste de Atenas antes do anoitecer daquele dia.

Na ocasião, a União Europeia prometeu assistência adicional, enquanto as previsões indicavam que mais calor extremo estava a caminho, o que poderia piorar a situação e ajudar a alastrar o fogo pela região. A Itália e a França enviaram, cada uma, dois aviões de combate a incêndios para ajudar a Grécia.

Os aviões e suas equipes fazem parte de um mecanismo de proteção civil da UE e se juntarão a cerca de 30 bombeiros romenos já estacionados na Grécia como parte de um programa periódicos de incêndios da UE, disseram autoridades europeias na terça-feira.

As autoridades cancelaram férias e licenças para os bombeiros, enquanto o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, interrompeu uma visita à Bruxelas e voltou à Atenas para se reunir com os chefes do Corpo de Bombeiros e da Agência de Proteção Civil do país.