Governo Lula condena tentativa de golpe na Bolívia e manifesta apoio a Luis Arce

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou a tentativa de golpe de Estado na Bolívia nesta quarta-feira, 26. A gestão federal manifestou, em nota, apoio e solidariedade ao presidente Luis Arce e ao governo boliviano.

“O Governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país”, divulgou o Palácio Itamaraty em nota. “O Governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos.”

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo federal estará em “interlocução permanente” com as “autoridades legítimas bolivianas” e com os governos dos demais países da América do Sul. O diálogo, segundo a gestão brasileira, será “no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região”.

“Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o MERCOSUL, sob a égide do Protocolo de Ushuaia”, acrescentou o Itamaraty.

Nesta tarde, Lula convocou uma reunião de emergência com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor especial para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, para tratar sobre a tentativa de golpe no país vizinho, informaram fontes ao Broadcast Político. A reunião já teve início e ocorre no Palácio do Planalto.

Há pouco, o chefe do Executivo brasileiro se manifestou no X, antigo Twitter. “A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina”, escreveu. “Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão presidido por Luis Alberto Arce.”