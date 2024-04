Mundo Governo israelense será punido pelo ataque ao consulado na Síria, diz líder supremo do Irã

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, disse que o governo israelense errou e será punido pelo ataque ao consulado iraniano em Damasco, capital da Síria. A afirmação foi feita em discurso em vídeo postado há pouco na conta de Khamenei na rede social “X”, o antigo Twitter.

“O próprio regime (sionista) malicioso, que é só malícia, maldade e erro, acrescentou outro erro aos seus próprios erros ao lançar um ataque ao consulado iraniano na Síria. Os escritórios do consulado e da embaixada em qualquer país onde existam são considerados como o solo do país a que pertence a embaixada. Atacar nosso consulado é como atacar nosso solo. Isso é senso comum em todo lugar do mundo. O regime malicioso tomou uma atitude errada neste caso. Deveria ser punido e será punido”, afirmou Khamenei.

O Irã confirmou ter iniciado uma ofensiva com drones e mísseis neste sábado em retaliação pelo ataque aéreo de Israel que destruiu o consulado iraniano em Damasco, no começo do mês.

A investida matou integrantes da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo um general.