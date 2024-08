Governo do Japão encerra campanha de alerta sobre possível ‘megaterremoto’

O governo do Japão encerrou nesta quinta-feira, 15, uma campanha de alerta que pedia cautela e preparação para um possível “megaterremoto” – um terremoto de magnitude 8 ou mais – que atingiria a costa do Pacífico. O anúncio foi feito depois que nenhuma atividade sísmica anormal foi detectada durante a semana passada. Ainda assim, as autoridades pediram às pessoas que não baixassem a guarda.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu o primeiro “aviso de megaterremoto” do país em 8 de agosto, horas depois de um terremoto de magnitude 7,1 atingir o sudoeste japonês. Um oficial de resposta a desastres do Gabinete, Tsukasa Morikubo, anunciou o fim do período de cautela há pouco, observando que os sismólogos não detectaram nenhuma atividade sísmica anormal na semana passada.

O fim do período de cautela especial não significa que não há risco de um mega terremoto, disse Morikubo, pedindo às pessoas que mantenham sua preparação habitual para terremotos e alertas para uma possível fuga rápida. “O próximo grande terremoto pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar”, disse.

O governo pediu na semana passada que mais de 700 municípios em 29 das 47 prefeituras japonesas revisassem seus planos de preparação e evacuação em resposta ao aviso de 8 de agosto. Fonte: Associated Press