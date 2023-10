Mundo Governo de Maduro concorda em voltar a negociar com setor da oposição

Delegações do governo do presidente Nicolás Maduro e de um setor da oposição venezuelana concordaram em retomar as negociações suspensas há quase um ano, informaram nesta segunda-feira, 16, diplomatas noruegueses.

A embaixada da Noruega na Cidade do México indicou num comunicado publicado na sua conta no X, antigo Twitter, que o diálogo entre o governo e os representantes da Plataforma Unitária Democrática vai acontecer em Bridgetown, Barbados.

As partes “decidiram retomar o diálogo e o processo de negociação, facilitado pela Noruega, com o objetivo de chegar a um acordo político”, mas não houve comentários imediatos das duas delegações.

Os representantes da Plataforma Unitária Democrática afirmaram anteriormente que nunca saíram da mesa de negociações. A capital mexicana foi palco de conversações com delegados do governo Maduro até que o diálogo foi interrompido em outubro de 2022.