Governo da Alemanha reduz imposto sobre gás para aliviar custo a consumidores

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o seu governo vai reduzir até o fim de março de 2024 o Imposto sobre Valor Agregado (VAT) sobre gás natural, de 19% a 7%, em tentativa de aliviar a pressão dos custos de energia sobre a população alemã.

O anúncio ocorreu em uma coletiva de imprensa convocada às pressas em Berlim, um dia depois que Scholz recebeu protestos hostis durante um evento na prefeitura fora da capital. “Os preços crescentes do gás são um grande fardo para muitos cidadãos”, disse o chanceler, acrescentando que outras medidas serão anunciadas nas próximas semanas.

Além do aumento dos preços no atacado do gás natural causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia no início deste ano, os consumidores terão que pagar uma nova sobretaxa para sustentar as empresas de energia que lutam para encontrar novos suprimentos no mercado global.

A Rússia reduziu os fluxos de gás natural – usado para gerar eletricidade, operar fábricas e aquecer casas no inverno – para a Alemanha e outros países europeus, e há temores de mais cortes à medida que o clima fica mais frio e a demanda aumenta. Os altos preços resultantes estão alimentando a inflação, corroendo o poder de compra das pessoas e aumentando a possibilidade de uma recessão.

Scholz disse que a redução do imposto sobre a compra de gás em geral mais do que compensará as novas sobretaxas, o que significa que elas serão pagas pelos cofres do governo. O líder alemão disse que a questão é uma questão de “justiça para garantir que o país permaneça unido durante esta crise”.

Scholz foi confrontado na quarta-feira com gritos furiosos de manifestantes durante um evento na prefeitura da cidade de Neuruppin, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Berlim. Vídeos mostraram várias centenas de pessoas do lado de fora da cerca de segurança que cercava o evento principal, algumas gritando “traidor” e “acabe com ele”. A agência de notícias alemã DPA informou que os manifestantes foram organizados pelos partidos Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão), de extrema-direita, e o Esquerda. Fonte: Associated Press.