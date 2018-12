Governo da Alemanha prevê redução de pedidos de asilo em 2018

O governo da Alemanha está prevendo um declínio notável nos pedidos de asilo em 2018, já contando com todos os bebês de migrantes recém-chegados ao país. A edição deste domingo do Bild traz um relatório preliminar obtido pelo jornal que aponta que cerca de 166 mil pedidos de asilo terão sido protocolados até o fim do ano, incluindo 30 mil bebês.

Se confirmada a cifra, ela ficará abaixo dos 198.317 pedidos em 2017 e, também, da meta do governo de um máximo de 220 mil pedidos anuais.

Mais de um milhão de solicitantes de asilo entraram na Alemanha em 2015 e 2016, a maioria buscando refúgio da violência na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Desde então, o fluxo migratório desacelerou significativamente.

Segundo a principal associação alemã de empregadores, a integração de imigrantes à força de trabalho do país está andando mais rapidamente do que o esperado, com 400 mil já trabalhando ou sob treinamento.