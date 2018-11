Governo colombiano pede que Odebrecht seja inabilitada no país por 20 anos

O governo colombiano pediu ao órgão regulador das empresas no país que proíba a construtora brasileira Odebrecht de fechar contratos públicos por 20 anos, depois de a companhia ter reconhecido o pagamento de propinas.

A petição ao regulador foi feita na noite de segunda-feira, dia 10, pela vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, e Carlos Gómez, chefe da Agência Nacional de Defesa Jurídica do Estado.

A Odebrecht não comentou o assunto. “Permitir que a Odebrecht volte a participar de licitações ou concursos públicos na Colômbia seria um ato contra as empresas honestas que cumprem a lei”, afirmaram a vice-presidente e Gómez. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.