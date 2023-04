Governo britânico é criticado por prisão de ativista francês

O governo britânico foi criticado ontem por um grupo de eurodeputados pela prisão do ativista francês Ernest Moret. Ele foi detido na terça-feira, 18, quando estava a caminho de uma feira de livros em Londres. Após ser interrogado pela polícia e ficar 24 horas detido, ele foi enviado de volta a Paris. Seu celular e seu laptop, no entanto, ficaram com os investigadores.

A polícia alegou que a lei britânica permite a prisão e o interrogatório de qualquer suspeito de terrorismo. Moret, que é gerente de uma editora, teria sido preso por obstrução quando se recusou a fornecer senhas para desbloquear seu telefone, segundo a Éditions la Fabrique, sua editora.

Os eurodeputados acusaram o governo britânico de infringir os direitos humanos e abusar da lei antiterrorismo. Em carta à secretária de Justiça, Suella Braverman, eles disseram que Londres seria cúmplice da repressão na França. Em Paris, parlamentares também pediram explicações ao presidente Emmanuel Macron, que teria requisitado a prisão de Moret.

Durante seu interrogatório, segundo Richard Parry, advogado de Moret, ele foi questionado se apoiava Macron e indagado sobre sua participação nas manifestações. “Isso indica uma cumplicidade entre as autoridades francesas e britânicas”, disse Parry.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.