Governo britânico consegue no Parlamento manter poder final sobre Brexit

O governo britânico ganhou uma importante votação no Parlamento nesta quarta-feira após a aprovação de mais uma lei do conjunto legislativo do Brexit.

A Câmara dos Comuns rejeitou, por 319 a 303, uma proposta que exigia que o governo obtivesse a aprovação do Parlamento antes de chegar a um acordo final de divórcio com a União Europeia.

O projeto de lei ainda precisa da aprovação da não-eleita Câmara dos Lordes para se tornar lei, mas se espera que ele passe sem maiores resistências.

A rejeição da emenda reduz as chances de um Brexit “sem acordo”, um cenário que é temido pelas empresas britânicas. O governo da minoria conservadora da primeira-ministra Theresa May deseja uma ruptura suave com a UE.

Ela enfrentou na semana passada a rebelião de legisladores conservadores pró-União Europeia, mas evitou a derrota prometendo que o Parlamento iria obter um “voto significativo” antes de completar a transição da saída.

Posteriormente, os parlamentares pró-Europa acusaram o governo de voltar atrás em sua palavra, oferecendo apenas um voto simbólico no acordo final e não a capacidade de assumir o controle das negociações. Fonte: Associated Press.