Governo brasileiro lamenta mortes em deslizamento de terra na Colômbia

O governo brasileiro lamentou o deslizamento de terra que deixou mortos, feridos e desaparecidos na Colômbia na sexta-feira, 12. Segundo nota publicada no site do Itamaraty, o número de vítimas fatais do acidente chegou a 23.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em comunidade indígena no departamento de Chocó, no Noroeste da Colômbia, que levaram ao falecimento de, pelo menos, 23 pessoas, além de feridos e desaparecidos”, diz o comunicado.

Na publicação, o governo do Brasil “expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia”.