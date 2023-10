Governo brasileiro fará reunião amanhã sobre conflitos em Israel e na Palestina

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou em nota que o governo brasileiro fará amanhã uma reunião de coordenação sobre os conflitos em Israel e na Palestina e a situação dos brasileiros na região. Segundo o Itamaraty, a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o assessor especial do Presidente da República, embaixador Celso Amorim participarão da reunião.

O encontro será na manhã de domingo no Palácio do Itamaraty. Após a reunião, haverá declaração à imprensa.

Segundo a assessoria de imprensa do MRE, um brasileiro foi ferido no ataque do Hamas ao sul de Israel e está hospitalizado e outros dois estão desaparecidos. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques, de acordo com o MRE.