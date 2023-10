Brasil e Mundo Governo Biden perdoará mais US$ 9 bilhões em empréstimos estudantis

O presidente americano, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o governo aprovou o perdão de mais US$ 9 bilhões de empréstimos estudantis, aumentando o número de estudantes beneficiados em 125 mil .

Aqueles que recebem perdão incluem os mutuários do programa de perdão de empréstimos de serviço público, os que fizeram pagamentos de 20 anos ou mais em um plano de reembolso baseado em renda, mas ainda não obtiveram o alívio para o qual se qualificaram, e os mutuários com deficiência total ou permanente que foram identificados e aprovados para alta através de uma correspondência de dados com a Administração da Segurança Social.

O anúncio eleva o cancelamento total da dívida aprovado pela administração Biden para US$ 127 bilhões para quase 3,6 milhões de mutuários, de acordo com a Casa Branca.