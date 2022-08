Governo Biden declara varíola dos macacos emergência de saúde pública

Autoridades do setor de saúde dos Estados Unidos decretaram que a varíola dos macacos é uma emergência de saúde pública, no momento em que continua a haver forte alta nos casos no país. A decisão pode acelerar a distribuição de vacinas, em meio a críticas por causa da resposta do governo federal ao problema.

A emergência nacional é anunciada no momento em que o número de casos confirmados ou suspeitos da doença ultrapassou 6.600, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Os EUA já possuem o maior número de casos conhecidos da doença no mundo, à frente de Espanha, Alemanha e Reino Unido.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em 23 de julho. Os Estados americanos de Nova York, Califórnia e Illinois já haviam declarado suas próprias emergências para a doença. (COM DOW JONES NEWSWIRES)