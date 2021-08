Governo Biden anuncia fundo para ajudar Estados com mudanças climáticas

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou que o governo de Joe Biden irá lançar um novo fundo de US$ 3,4 bilhões para ajudar estados a lidarem com as mudanças climáticas. O objetivo, segundo a porta-voz, é que as regiões aumentem sua resiliência e diminuam os impactos das modificações. A declaração foi feita durante coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, 5.

Psaki também reforçou que Biden irá assinar um decreto para que metade dos veículos vendidos no país sejam elétricos até 2030, como divulgado mais cedo.

Presente na coletiva, o secretário de Educação, Dr. Miguel Cardona, afirmou que a Casa Branca está preparando um plano para ajudar pais e estudantes a voltar para as escolas. “Apesar dos desafios, temos as ferramentas e conhecimento para abrir as escolas de modo seguro”, disse o secretário. “Temos os testes, temos as vacinas e precisamos fazer isso”.

Para garantir a segurança das crianças na escola, Cardona disse que a Secretária de Educação trabalhará junto ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) para assegurar orientações adequadas.