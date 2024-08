Ginasta tcheca morre na Alemanha após cair de montanha tentando tirar selfie - O Liberal

A ginasta tcheca Natalie Stichova, de 23 anos, faleceu na quarta-feira, 21, após sofrer uma queda de 80 metros enquanto tentava tirar uma selfie em uma montanha próxima ao castelo Neuschwanstein, na Alemanha, famoso por ter inspirado o castelo de A Bela Adormecida“, filme de Walt Disney. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a reportagem, Natalie sobreviveu à queda no dia 15 de agosto e foi rapidamente levada de helicóptero a um hospital, mas teve ferimentos graves.

A família optou por desligar os aparelhos que a mantinham viva em meio a um quadro clínico de danos cerebrais considerados irreversíveis.

A ginasta estava acompanhada de duas amigas e do namorado, David, na viagem turística. Em uma entrevista à imprensa tcheca, uma amiga de Natalie, que não quis se identificar, declarou que ela estava muito perto da borda da montanha e uma de suas pernas pareceu escorregar enquanto ela ajustava o ângulo da foto. “Nunca descobriremos se ela escorregou ou se um pedaço da rocha se quebrou”, disse.

A jovem compartilhava fotos de suas viagens com frequência em seu perfil do Instagram. Uma estrela do esporte em seu país, ela havia começado recentemente a treinar atletas juniores.

“Natalie espalhou sorrisos ao longo de sua curta vida e é assim que nos lembraremos dela para sempre”, afirmou o Sokol Pribram Sports Gymnastics, clube da atleta, em comunicado.

O clube incentivou que o público acendesse velas no ginásio para homenagear sua memória.

A mãe de Natalie também homenageou a filha em publicação no Instagram. “Estou orgulhosa por você ser minha filha, a garota dos meus sonhos. Você me ensinou muito. Eu gostaria que você pudesse me ensinar mais”, escreveu.