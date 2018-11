Gerard Butler mostra casa destruída após incêndio na Califórnia

O ator Gerard Butler teve sua casa destruída pelo incêndio que atinge a Califórnia desde a madrugada de quinta-feira, dia 8. No domingo, 11, ele retornou ao local onde morava, em Malibu, e mostrou nas redes sociais o que restou da residência.

Os incêndios florestais provocaram, até o momento, a morte de pelo menos 31 pessoas, considerando 29 na região norte da Califórnia e mais duas na região sul. A tragédia deixou, até agora, mais de 100 pessoas desaparecidas, segundo autoridades.

No Twitter, o ator publicou uma foto em que aparece à frente de uma estrutura de ferro, ainda erguida, em meio a destroços e um carro queimados. “Retornei à minha casa em Malibu depois de evacuar. É um momento muito triste para a Califórnia. Estou inspirado como sempre pela coragem, espírito e sacrifício dos bombeiros. Se puder, apoie esses bravos homens e mulheres”, agradeceu e incentivou Butler.

No Instagram Stories, o ator publicou vídeos em que mostra com mais detalhes como ficou o local. “Metade (da casa) desapareceu”, disse ao mostrar brasas, cinzas e o que sobrou da residência.

Outras personalidades, como Kim Kardashian, também tiveram de deixar suas casas devido à ameaça do fogo que começou no norte do Estado americano e se alastrou com rapidez.

Na sexta-feira, 9, o site TMZ noticiou que a mansão de Caitlyn Jenner, localizada nas colinas de Malibu, também havia sido destruída. Porém, a ex-atleta e modelo soube neste domingo que sua casa estava salva. “As colinas estão completamente queimadas. Somos muito, muito sortudos”, disse Caitlyn em um vídeo no Instagram.