Mundo Gastos militares globais crescem pelo 8º ano seguido, para recorde de US$ 2,24 tri em 2022

Os gastos militares globais cresceram pelo oitavo ano consecutivo em 2022, para o recorde histórico de US$ 2,24 trilhões, com um forte aumento na Europa, principalmente devido aos gastos russos e ucranianos, disse nesta segunda-feira, 24, o think tank sueco Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Os gastos globais aumentaram 3,7% em termos reais ante o ano anterior, mas os gastos militares na Europa subiram 13% – seu maior aumento anual em pelo menos 3 décadas, segundo o SIPRI.

A ajuda militar à Ucrânia e as preocupações com uma ameaça crescente da Rússia “influenciaram fortemente as decisões de gastos de muitos outros Estados”, afirmou a instituição em relatório.

Os três países que mais gastaram no ano passado foram os Estados Unidos, a China e a Rússia, que juntos representaram 56% dos gastos globais. Fonte: Associated Press.