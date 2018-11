Garantimos os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido, diz May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, detalhou nesta quinta-feira, 15, ao Parlamento o acordo sobre o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia – UE) que foi aprovado ontem à noite pela cúpula do governo, após ter sido fechado em nível técnico em Bruxelas. Primeiro, ela salientou que no Acordo de Retirada, o texto legal completo foi acordado em princípio e que estabelece os termos em que o Reino Unido deixará a UE em 134 dias, em 29 de março de 2019.

“Garantimos os direitos dos mais de três milhões de cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e cerca de um milhão de cidadãos britânicos que vivem na UE”, mencionou. A premiê também citou que houve concordância sobre um período de implementação limitado no tempo que garante que as empresas tenham como planejar um conjunto de alterações que precisem fazer e que foram acordados protocolos para garantir que Gibraltar e as Áreas de Base do Soberano sejam cobertas pelo Acordo de Retirada da União Europeia.

O governo britânico, ainda de acordo com o discurso de May ao Parlamento nesta manhã, concordou com um acordo financeiro “justo”. Alfinetando críticos de sua condução das negociações, ela enfatizou que essas cifras ficaram “muito abaixo dos números que muitos mencionaram no início deste processo”.