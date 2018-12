Gabinete britânico faz reunião de emergência para discutir votação do Brexit

O gabinete do Reino Unido realizou nesta segunda-feira uma reunião de emergência para discutir a votação parlamentar sobre o Brexit marcada para amanhã. Há rumores de que a votação poderia ser adiada.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, tem sido fortemente pressionada por membros do gabinete a adiar a votação, que, segundo expectativas, ela deverá perder por ampla margem.

Antes da reunião de emergência, uma porta-voz de May disse que a votação desta terça-feira seria mantida.

May fará pronunciamento sobre o acordo do Brexit às 13h30, segundo o Parlamento. Já o secretário do Brexit, Stephen Barclay, irá falar sobre o Artigo 50, que deu início ao processo do Brexit, a partir das 15h50. Os horários são de Brasília.

Mais cedo, o Tribunal Europeu de Justiça anunciou veredicto final de que, se desejar, o Reino Unido terá o direito de reverter a decisão de sair da União Europeia sem buscar o aval de parceiros do bloco. Com informações da Dow Jones Newswires.