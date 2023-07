G20: ministros não chegam a acordo em quatro pontos sobre clima em reunião na Índia

A reunião dos ministros do Clima e Meio Ambiente das maiores economias do mundo terminou hoje em Chennai, na Índia, sem um acordo ou declaração conjunta, apesar dos apelos de figuras importantes para que as nações mostrem uma frente unida sobre as mudanças climáticas.

Os ministros do Grupo dos 20 – que emitem cerca de 80% dos gases que aquecem o planeta – não chegaram a um acordo em quatro dos 68 pontos de discussão.

Um documento publicado pelo grupo mostra que os países não concordaram em atingir o pico de emissões até 2025, passando para a energia limpa e um imposto sobre o carbono como forma de reduzir as emissões.

As decisões dos ministros serão agora repassadas aos líderes dos países antes de uma cúpula em Nova Délhi em setembro deste ano. Será a última chance do grupo emitir uma declaração conjunta sobre o clima em 2023.

Fonte: Associated Press.