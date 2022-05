G-7 planeja ajuda superior a US$ 18 bilhões à Ucrânia, diz ministro alemão

O ministro de Finanças da Alemanha, Christian Lindner, disse que o grupo dos sete países mais ricos do mundo (G-7) deverá fechar um acordo para conceder ajuda de mais de US$ 18 bilhões para esforços de defesa da Ucrânia durante a guerra com a Rússia. “Acho que é um sinal muito bom que os países do G-7 estejam lado a lado com a Ucrânia porque (os ucranianos) não estão apenas se defendendo, eles estão defendendo nossos valores”, disse Lindner, em entrevista à Bloomberg TV.

Um representante do Departamento do Tesouro dos EUA se recusou a confirmar o valor mencionado, e um porta-voz do Ministério de Finanças alemão não quis comentar o assunto, ao ser contactado pela Associated Press.

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e outros líderes falaram esta semana sobre a necessidade de aliados preparem ajuda adicional suficiente para ajudar a Ucrânia a superar a invasão da Rússia.

Nesta sexta-feira, 20, está prevista uma reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G-7, na Alemanha. Fonte: Associated Press.