G-7 confirma pacote de US$ 19,8 bilhões em assistência financeira à Ucrânia

O G-7 confirmou nesta sexta-feira, 20, a mobilização de US$ 19,8 bilhões em ajuda financeira à Ucrânia, como parte dos esforços para apoiar a recuperação do país que é palco de uma guerra iniciada pela Rússia em fevereiro passado. A cifra foi acertada em reunião de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, de acordo com comunicado conjunto divulgado após o encontro.

O valor inclui US$ 9,5 bilhões que já haviam sido comprometidos e é independente das medidas de assistência militar e humanitária. O objetivo do suplemento orçamentário é permitir que Kiev assegure o cumprimento das necessidades de financiamento de curto prazo.

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Ucrânia para salvaguardar a sua estabilidade macroeconômica diante dos desafios impostos pela guerra de agressão da Rússia”, diz nota divulgada pelo grupo.

Nesta quinta-feira, 19, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote que prevê US$ 40 bilhões em ajuda econômica aos ucranianos e aliados. Já a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), propôs auxílio de até 9 bilhões de euros.

O G-7 é composto por EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá, com representação da UE.