G-20: Yellen pede urgência para conter insegurança alimentar agravada por guerra

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, apelou nesta sexta-feira (15) ao grupo das 20 maiorias economias do mundo, conhecido como G-20, que aja com urgência para lidar com a crise de insegurança alimentar agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia e evitar restrições de exportações e estocagem de alimentos.

Yellen, que falou durante encontro de representantes de Finanças do G-20, na Indonésia, defendeu que os países usem medidas fiscais para ajudar os mais necessitados, em vez de adotarem subsídios, que ela descreveu como “custosos e retrógrados”.

Yellen pediu também que os integrantes do G-20 ampliem os gastos para superar desafios de segurança alimentar relacionados a conflitos, mudanças climáticas e choques econômicos da pandemia de covid-19, que se agravaram com os consequentes aumentos dos preços de alimentos, fertilizantes e combustíveis ligados à guerra no Leste Europeu.

Yellen afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin está “usando alimentos como armas de guerra”, citando ações como “a destruição de instalações agrícolas, o roubo de grãos e de equipamentos agrícolas e o bloqueio efetivo de portos do Mar Negro”.

“Devemos agir para enfrentar a crise de insegurança alimentar de curto prazo e, igualmente importante, os fatores de longo prazo da insegurança alimentar, incluindo a relação com as mudanças climáticas”, disse Yellen. “A velocidade e a sabedoria de nossas decisões, agora, farão a diferença para que controlemos a crise”, acrescentou.