Furacão Oscar deixa seis mortos ao passar pela costa leste de Cuba

A tempestade tropical Oscar deixou seis mortos e provocou fortes chuvas no leste de Cuba nesta segunda-feira, 21, após atingir a ilha como um furacão de categoria 1. Os ventos máximos sustentados de Oscar eram de 65 km/h nesta segunda-feira, enquanto se movia na direção norte a 11 km/h. A tempestade estava a cerca de 130 quilômetros ao noroeste de Guantánamo, Cuba, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

A televisão cubana informou que seis pessoas haviam morrido como resultado da passagem de Oscar em uma localidade chamada San Antonio Sur, na província de Guantánamo. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmou também pouco depois o número preliminar de vítimas.

“Chuvas intensas”, disse o especialista José Rubiera em um relatório, informando que a tempestade havia seguido em direção às Bahamas, após deixar danos em Cuba. Esperava-se cerca de 36 centímetros de chuva no leste da ilha, com máximos de até 51 centímetros em pontos isolados.

“A principal preocupação são as fortes precipitações que estão ocorrendo em partes do leste de Cuba neste momento, que provavelmente causarão inundações significativas e até alguns deslizamentos de terra nessa área”, disse Philippe Papin, especialista em furacões do NHC.

De acordo com Michael Lowry, especialista em furacões e especialista em marés, Oscar é o menor furacão já registrado, com um campo de ventos de apenas 10 quilômetros de diâmetro. Lowry observou que nenhum modelo de previsão indicava que Oscar se tornaria um furacão antes de atingir as Bahamas no sábado. “Não é comum ver um fracasso colossal na previsão de furacões”, escreveu ele em uma análise publicada na segunda-feira.

Oscar tocou terra na província oriental de Guantánamo, perto da cidade de Baracoa, no domingo à tarde, com ventos de 120 km/h. Também atingiu a terra no sábado em Gran Inagua, nas Bahamas, onde vários residentes foram evacuados devido a danos em suas casas. Chuva e inundações foram relatadas em áreas baixas das províncias orientais de Cuba.

A imprensa cubana relatou ondas de 2 metros na costa e danos a telhados e muros em Baracoa. A previsão era de que a tempestade deixasse a costa norte de Cuba na segunda-feira à noite e se aproximasse do centro e sudeste das Bahamas na terça-feira, de acordo com meteorologistas dos EUA.

Alertas de tempestade tropical foram emitidos para a costa norte das províncias cubanas de Las Tunas, Holguín e Guantánamo até Punta de Maisí, bem como para a costa sul da província de Guantánamo e o sudeste das Bahamas.

Cuba sofreu um apagão generalizado na última sexta-feira. Parte do serviço foi restaurada no sábado, mas a maioria da população ainda estava sem energia. O ministro da Energia expressou esperança de que a rede elétrica pudesse ser reparada até segunda ou terça-feira.

Enquanto isso, a tempestade tropical Kristy se formou na segunda-feira ao largo da costa sul do Pacífico mexicano, mas não representa uma ameaça para áreas habitadas. Fonte: Associated Press.