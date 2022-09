Furacão mata 2 e deixa rastro de destruição em Porto Rico

O furacão Fiona atingiu Porto Rico e a República Dominicana, entre domingo e ontem, deixando um rastro de destruição. Em Porto Rico, pelo menos uma pessoa morreu e quase todo o arquipélago ficou sem energia, em uma situação descrita pelo governador, Pedro Pierluisi, como “catastrófica”. A República Dominicana registrou um morto e cerca de 800 desabrigados.

Nos dois locais, fortes chuvas inundaram rios e provocam deslizamentos, destruindo casas, estradas e pontes. Apesar de o furacão ter passado por Porto Rico no domingo, as chuvas continuaram ontem. Pierluisi estimou “bilhões” em danos. A chuva deve continuar até hoje.

Segundo o governador, mais de mil pessoas foram resgatadas na ilha principal e cerca de 800 mil dos 3,1 milhões de habitantes ficaram sem energia. O furacão Fiona atingiu Porto Rico dois dias antes do quinto aniversário do Maria, a tempestade de categoria 4 que deixou mais de 3 mil mortos em 2017. O governo dos EUA reservou bilhões para reconstrução do território, mas a lenta recuperação deixou muitas comunidades vulneráveis. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.