Furacão Helene deixa pelo menos 56 mortos e milhares de pessoas isoladas nos EUA

O furacão Helene deixou pessoas desamparadas, sem abrigo e aguardando resgate neste sábado, 28, quando começou a limpeza de uma tempestade que matou pelo menos 56 pessoas, causou destruição generalizada no sudeste dos Estados Unidos e deixou milhões de pessoas sem energia.

“Nunca vi tantas pessoas desabrigadas como agora”, disse Janalea England, de Steinhatchee, Flórida, uma pequena cidade fluvial ao longo da Big Bend rural do Estado, enquanto transformava seu mercado comercial de peixes em um local de doação para amigos e vizinhos, muitos dos quais não conseguiram obter seguro para suas casas.

Helene chegou à região de Big Bend, na Flórida, como um furacão de categoria 4 no final da quinta-feira, com ventos de 225 km/h. De lá, o furacão passou rapidamente pela Geórgia, onde o governador Brian Kemp disse no sábado que “parece que uma bomba explodiu” após ver do ar casas destruídas e rodovias cobertas de destroços. Enfraquecido, o Helene encharcou as Carolinas e o Tennessee com chuvas torrenciais, fazendo com que os riachos e rios ultrapassassem suas margens e sobrecarregando as represas.

O oeste da Carolina do Norte ficou praticamente isolado devido a deslizamentos de terra e inundações que forçaram o fechamento de rodovias. Houve centenas de resgates na água, nenhum mais dramático do que no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados de helicóptero do telhado de um hospital ontem, 27.

“Dizer que isso nos pegou desprevenidos seria um eufemismo”, disse Quentin Miller, xerife do condado. Embora tenha havido mortes no condado, o diretor de Serviços de Emergência, Van Taylor Jones, disse que não estava pronto para informar detalhes específicos, em parte porque as torres de celular caídas atrapalharam os esforços para entrar em contato com os parentes mais próximos.

Entre as pessoas que aguardavam desesperadamente por notícias estava Francine Cavanaugh, cuja irmã lhe disse estar indo verificar os hóspedes em uma cabana de férias quando a tempestade começou a atingir Asheville.

Cavanaugh, que mora em Atlanta, não conseguiu entrar em contato com ela desde então. “Acho que as pessoas estão completamente presas”, disse ela. A tempestade, agora um ciclone pós-tropical, deveria pairar sobre o Vale do Tennessee no sábado e no domingo, segundo o National Hurricane Center.

A chuva desencadeou a pior inundação em um século na Carolina do Norte, onde o governador Roy Cooper a descreveu como “catastrófica”, enquanto equipes de busca e resgate de 19 Estados e do governo federal vinham ajudar. E em Atlanta, 28,24 centímetros de chuva caíram em 48 horas, o máximo que a cidade já viu em dois dias desde que os registros começaram a ser feitos em 1878.

O presidente americano Joe Biden disse que a devastação causada pelo Helene foi “avassaladora” e que seu governo está empenhado em ajudar na recuperação da enorme faixa do sudeste dos Estados Unidos afetada pela tempestade.

O Helene é o ciclone tropical mais mortal para a Carolina do Sul desde que o furacão Hugo matou 35 pessoas quando atingiu a costa ao norte de Charleston em 1989. A mudança climática exacerbou as condições que permitem que essas tempestades se desenvolvam, intensificando-se rapidamente nas águas aquecidas e transformando-se em ciclones poderosos, às vezes em questão de horas.

As saídas de moradores começaram antes da tempestade e continuaram à medida que os lagos transbordavam das represas. Helicópteros foram usados para resgatar algumas pessoas de casas inundadas.

Entre as 11 mortes confirmadas na Flórida, nove pessoas se afogaram em suas casas em uma área de evacuação obrigatória na Costa do Golfo, no condado de Pinellas, onde fica São Petersburgo, disse o xerife Bob Gualtieri. Nenhuma das vítimas era do condado de Taylor, que é onde a tempestade atingiu a costa. A tempestade chegou à costa perto da foz do rio Aucilla, cerca de 30 quilômetros a noroeste de onde o furacão Idalia atingiu no ano passado com quase a mesma ferocidade. “Se você tivesse me dito que haveria uma onda de tempestade de 3 a 4 metros, mesmo com os melhores esforços, eu teria presumido que teríamos várias fatalidades”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, neste sábado.

Helene foi a oitava tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que começou em 1º de junho. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu uma temporada acima da média este ano por causa das temperaturas recordes do oceano.