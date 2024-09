Furacão Helene deixa 91 mortos em seis Estados norte-americanos

A passagem do furacão Helene na Carolina do Norte matou 30 pessoas em um único condado, totalizando 91 vítimas em seis Estados dos Estados Unidos até o domingo, 29. O número de mortes cresce à medida que autoridades norte-americanas avaliam os danos causado pelo fenômeno e tentam resgatar mais pessoas no sudeste do país.

A tempestade causou estragos em áreas da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Tennessee, com fortes ventos e chuvas torrenciais, que deixaram cidades em ruínas, estradas inundadas e milhões sem eletricidade.

A Carolina do Norte registrou suas piores inundações em um século. Socorristas foram obrigados a enviar suprimentos por via aérea em algumas regiões. O governador Roy Cooper previu que o número de mortos aumentaria conforme as equipes de resgate e outros trabalhadores de emergência chegassem a áreas isoladas por infraestrutura comprometida e enchentes generalizadas.

O presidente Joe Biden descreveu o impacto da tempestade como “chocante” e disse que visitaria a área esta semana, desde que isso não interrompesse os trabalhos de resgate ou recuperação.

Quase 2,5 milhões de clientes continuavam sem eletricidade neste domingo, segundo o site de monitoramento PowerOutage.us. Matt Targuagno, do Departamento de Energia dos EUA, afirmou que as equipes estão trabalhando para restabelecer a eletricidade, mas alertou sobre “uma resposta complexa, de vários dias”.

Helene tocou a terra na quinta-feira, 26, à tarde perto de Tallahassee, capital da Flórida, como um furacão de categoria 4 em uma escala 5, com ventos de 225 km/h, e se rebaixou para ciclone pós-tropical. Enfraquecido, o fenômeno atravessou rapidamente a Geórgia e depois atingiu as Carolinas e o Tennessee com chuvas torrenciais que inundaram riachos e rios e sobrecarregaram barragens.

Centenas de resgates em águas foram realizados, incluindo no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados por helicóptero do telhado de um hospital na sexta-feira, 27.

Pelo menos quatro rodovias interestaduais permaneciam fechadas na Carolina do Norte e no Tennessee, segundo o Departamento de Transporte. E os Estados da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul tiveram de fechar mais de 100 estradas cada um. Fonte: Associated Press.