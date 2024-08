Mundo Furacão Ernesto atinge território britânico de Bermudas com ventos e chuvas fortes

O furacão Ernesto atingiu o pequeno território britânico do Atlântico das Bermudas na madrugada deste sábado, 17, enquanto moradores buscavam abrigo.

A tempestade de categoria 1, de grande amplitude, estava diretamente sobre o rico território nesta

manhã, com ventos máximos sustentados de 137 km/h (85 mph). O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) alertou sobre ventos fortes, uma tempestade perigosa e significativa inundação costeira.

Estima-se que cerca de 150 a 225 milímetros de chuva cairão sobre as Bermudas. “Espera-se que esta chuva resulte em inundações relâmpago significativas e ameaçadoras à vida, especialmente em áreas baixas da ilha”, disse a instituição.

Devido ao grande tamanho da tempestade e ao seu movimento lento, a expectativa é de que os ventos com força de furacão continuem até a tarde deste sábado, com ventos com força de tempestade tropical prosseguindo até domingo, segundo o governo das Bermudas. Ernesto está se movendo em direção ao Norte-Nordeste a cerca de 15 km/h.

O NHC relatou correntes de retorno ameaçadoras à vida na costa leste dos Estados Unidos e disse que elas alcançariam o Canadá durante o dia. A expectativa é de que Ernesto esteja perto ou a leste de

Terra Nova e Labrador na noite de segunda-feira.

A concessionária de energia das Bermudas, Belco, disse que até o final de sexta-feira, a energia foi cortada para 31% de seus clientes, em “um estado ativo de crise”.

Na preparação para a tempestade, as autoridades do território britânico suspenderam o transporte público e fecharam o aeroporto na noite de ontem. (Fonte: AP)