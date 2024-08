Furacão Debby deve chegar à Flórida nesta segunda-feira com chuvas recordes

O centro do furacão Debby deve chegar à costa Big Bend da Flórida, nos EUA, na manhã desta segunda-feira, 5, levando chuvas potencialmente recordes, inundações catastróficas e uma perigosa maré de tempestade enquanto se move lentamente pela parte norte do Estado antes de estacionar sobre as regiões costeiras da Geórgia e Carolina do Sul. O furacão Debby estava localizado a cerca de 75 quilômetros a oeste-noroeste de Cedar Key, Flórida, com ventos máximos sustentados a 120 km/h. A tempestade estava se movendo para norte-nordeste a 17 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões em Miami na manhã de segunda-feira.

Debby é a quarta tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico de 2024, após a tempestade tropical Alberto, o furacão Beryl e a tempestade tropical Chris, todos formados em junho. Os meteorologistas alertaram que grandes quantidades de chuva provenientes de Debby podem gerar inundações catastróficas na Flórida, Carolina do Sul e Geórgia.

A tempestade estava prevista para atingir a terra ao redor do meio-dia de segunda-feira na área de Big Bend, ao norte de Tampa, informou o centro de furacões. Um alerta de tornado também estava em vigor para partes da Flórida e Geórgia até as 6 horas da manhã de segunda-feira, horário local.

Debby deve se mover para leste sobre o norte da Flórida e depois estacionar sobre as regiões costeiras da Geórgia e Carolina do Sul, castigando a região com chuvas potencialmente recordes, totalizando até 76 centímetros a partir de terça-feira.

‘Previsões de chuva realmente impressionantes’

As autoridades também alertaram sobre a perigosa maré de tempestade ao longo da Costa do Golfo da Flórida, com 1,8 a 3 metros de inundação esperados na segunda-feira entre os rios Ochlockonee e Suwannee.

“Há algumas previsões de chuva realmente impressionantes de uma maneira ruim”, disse Michael Brennan, diretor do centro de furacões, em um briefing. “Isso seria uma chuva recorde associada a um ciclone tropical para os Estados da Geórgia e Carolina do Sul, se chegarmos ao nível de 30 polegadas.”

Os impactos das inundações poderiam durar até sexta-feira e espera-se que sejam especialmente severos em áreas baixas perto da costa, incluindo Savannah, Geórgia; Hilton Head, Carolina do Sul; e Charleston, Carolina do Sul. As autoridades da Carolina do Norte estavam monitorando o progresso da tempestade.

As autoridades de Savannah disseram que a área poderia ver o equivalente a um mês de chuva em quatro dias se o sistema estacionar sobre a região. “Esta será uma tempestade significativa”, disse o prefeito de Savannah, Van. R. Johnson, durante uma entrevista coletiva.

As faixas externas de Debby passaram pela costa oeste da Flórida, inundando ruas e causando quedas de energia. As autoridades do Condado de Sarasota disseram que a maioria das estradas em Siesta Key, uma ilha barreira na costa de Sarasota, estavam submersas.

O centro de furacões havia previsto que o sistema se fortaleceria à medida que se curvasse ao largo da costa sudoeste da Flórida, onde a água estava extremamente quente.

Na tarde de domingo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que a tempestade poderia levar a “inundações realmente, realmente significativas que ocorrerão no centro-norte da Flórida.” A tempestade seguiria um trajeto semelhante ao do Furacão Idalia, mas seria “muito mais úmida. Vamos ver muito mais inundações”, disse ele.

Um aviso de furacão foi emitido para partes das áreas de Big Bend e Panhandle da Flórida, enquanto avisos de tempestade tropical foram publicados para a Costa Oeste da Flórida, o sul das Florida Keys e Dry Tortugas. Um alerta de tempestade tropical se estendeu mais para oeste no Panhandle.

Tempestades tropicais e furacões podem desencadear inundações de rios e sobrecarregar sistemas de drenagem e canais. Os meteorologistas alertaram para 15 centímetros a 30 centímetros de chuva e até 46 centímetros em áreas isoladas da Flórida.

Tempestade deve atingir Costa do Golfo

A Flórida plana é propensa a inundações mesmo em dias ensolarados, e a tempestade foi prevista para trazer uma maré de 0,6 a 1,2 metros ao longo de grande parte da Costa do Golfo, incluindo Tampa Bay, com uma maré de tempestade de até 2,1 metros mais ao norte na região de Big Bend.

Os meteorologistas alertaram sobre “um perigo de inundação por maré de tempestade com risco de vida” em uma região que inclui Hernando Beach, Crystal River, Steinhatchee e Cedar Key.

As autoridades dos condados de Citrus e Levy ordenaram a evacuação obrigatória das áreas costeiras, enquanto as dos condados de Hernando, Manatee, Pasco e Taylor solicitaram evacuações voluntárias.

Abrigos foram abertos nesses e em alguns outros condados. O xerife do Condado de Citrus, Mike Prendergast, estimou que 21 mil pessoas vivem na zona de desocupação de seu condado.

Governadores declaram emergências

DeSantis declarou estado de emergência para 61 dos 67 condados da Flórida, com a Guarda Nacional ativando 3 mil membros. Equipes de serviços públicos de dentro e fora do Estado estavam prontas para restaurar a energia após a tempestade, disse ele em um post no X.

Somente em Tampa, as autoridades distribuíram mais de 30 mil sacos de areia para barricar contra inundações.

“Limpamos nossos drenos de águas pluviais. Verificamos e abastecemos nossos geradores. Estamos fazendo tudo o que precisamos para nos preparar para enfrentar uma tempestade tropical”, disse a prefeita de Tampa, Jane Castor.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, e o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, fizeram suas próprias declarações de emergência.

Costa nordeste também se preparando para condições de tempestade

Os gerentes de emergência na Nova Inglaterra e em Nova York estavam monitorando o caminho da tempestade para a possibilidade de que os remanescentes atingissem seus Estados.

Estados do nordeste, incluindo Nova York e Vermont, foram atingidos por fortes chuvas e tempestades nas últimas semanas e ainda estavam lidando com inundações e solo saturado./AP