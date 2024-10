Furacão categoria 4 Kirk deve atingir costa leste norte-americana no domingo

As instabilidades provocadas pelo furacão categoria 4 Kirk devem atingir a costa leste dos Estados Unidos, o Canadá Atlântico e as Bahamas no domingo e podem colocar as vidas dos diretamente afetados em risco, afirma o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês).

O fenômeno deve trazer chuvas pesadas em partes do México durante os próximos dias e em partes da Península da Flórida no final deste fim de semana até a próxima semana.