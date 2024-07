Mundo Furacão Beryl cresce para força de categoria 5 enquanto devasta ilhas do sudeste do Caribe

A classificação do furacão Beryl foi elevada para a categoria 5 na noite de segunda-feira, 1º, depois de seus ventos arrancarem portas, janelas e telhados de casas no sudeste do Caribe, com uma tempestade alimentada pelo calor recorde do Atlântico. Beryl atingiu a ilha de Carriacou, em Granada, como o furacão de categoria 4 mais precoce no Atlântico. No final do dia, o Centro Nacional de Furacões em Miami (EUA) informou que seus ventos haviam aumentado para a força de categoria 5.

Flutuações na intensidade, seguidas por um enfraquecimento significativo, estavam previstas enquanto a tempestade avançava mais para o Caribe nos próximos dias. O primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell, disse que uma pessoa havia morrido e que ainda não poderia afirmar se havia outras vítimas fatais, pois as autoridades não conseguiram avaliar a situação nas ilhas de Carriacou e Petite Martinique, onde havia relatos iniciais de grandes danos, mas as comunicações estavam amplamente interrompidas.

“Esperamos que não haja outras fatalidades ou feridos”, disse ele. “Mas tenham em mente o desafio que temos em Carriacou e Petite Martinique.” Mitchell acrescentou que o governo enviará pessoas na manhã de terça-feira para avaliar a situação nas ilhas.

‘Coração partido’

Ruas em países-ilhas como Santa Lúcia e Granada estavam cheias de sapatos, árvores, linhas de energia derrubadas e outros detritos. Bananeiras estavam quebradas ao meio e vacas jaziam mortas em pastagens, com casas de estanho e madeira compensada inclinadas precariamente nas proximidades. “Neste momento, estou de coração partido”, disse Vichelle Clark King, enquanto olhava sua loja danificada na capital de Barbados, Bridgetown, que estava cheia de areia e água.

Beryl ainda estava atingindo o sudeste do Caribe no início desta terça-feira, em uma trajetória que seguia ao sul da Jamaica e em direção à Península de Yucatán, no México, na quinta-feira à noite, como uma tempestade de categoria 1. Atingiu a força de categoria 5 na noite de segunda-feira e intensificou-se ainda mais na manhã de terça-feira, com ventos de 270 km/h.

Beryl estava a cerca de 715 quilômetros a leste-sudeste de Isla Beata, na República Dominicana, movendo-se para oeste-noroeste a 35 km/h. Um aviso de furacão estava em vigor para a Jamaica, e um aviso de tempestade tropical para a costa sul de Hispaniola, a ilha compartilhada pelo Haiti e pela República Dominicana. Flutuações eram prováveis, mas Beryl deveria permanecer perto da maior intensidade de furacão enquanto se movia para o centro do Caribe e passava perto da Jamaica na quarta-feira, disse o Centro Nacional de Furacões. Depois disso, um enfraquecimento significativo era esperado.

‘Não temos escolha a não ser rezar’

O último furacão forte a atingir o sudeste do Caribe foi o Ivan, há 20 anos, que matou dezenas de pessoas em Granada. Na tarde de segunda-feira, as autoridades receberam “relatos de devastação” de Carriacou e ilhas vizinhas, disse Terence Walters, coordenador nacional de desastres de Granada. Mitchell disse que viajará para Carriacou assim que for seguro, observando que houve uma “extensa” tempestade. As autoridades de Granada tiveram que evacuar pacientes para um andar inferior após o telhado do hospital ser danificado, disse ele. “Existe a possibilidade de danos ainda maiores”, disse a repórteres. “Não temos outra escolha a não ser continuar a rezar.”

Em Barbados, Wilfred Abrahams, ministro de assuntos internos e informações, disse que drones – que são mais rápidos do que equipes espalhadas pela ilha – avaliariam os danos assim que Beryl passasse. Jaswinderpal Parmar, de Fresno, Califórnia, que estava entre os milhares que viajaram para Barbados para a final da Copa do Mundo de Críquete Twenty20 no sábado, disse que ele e sua família estavam agora presos lá com dezenas de outros fãs, seus voos cancelados no domingo. Ele disse por telefone que é a primeira vez que experimenta um furacão. “Não conseguimos dormir na noite passada”, disse Parmar.

Furacão histórico

Beryl se fortaleceu de uma depressão tropical para um furacão maior em apenas 42 horas, algo que apenas outros seis furacões do Atlântico fizeram, sendo 1º de setembro a data mais precoce anterior, segundo o especialista em furacões Sam Lillo. Também foi o furacão de categoria 4 mais precoce no Atlântico, superando o furacão Dennis, que se tornou uma tempestade de categoria 4 em 8 de julho de 2005.

Beryl mais tarde se tornou o furacão de categoria 5 mais precoce observado no Atlântico, e apenas o segundo furacão de categoria 5 em julho depois do furacão Emily em 2005, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O furacão Beryl acumulou sua força das águas que estão mais quentes agora do que estariam no pico da temporada de furacões em setembro, disse o especialista em furacões e tempestades Michael Lowry.

Beryl também marcou o ponto mais a leste onde um furacão se formou no Atlântico tropical em junho, quebrando um recorde estabelecido em 1933, de acordo com Philip Klotzbach, pesquisador de furacões da Universidade Estadual do Colorado.

Trata-se da segunda tempestade nomeada na temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. No início deste mês, a tempestade tropical Alberto atingiu o nordeste do México e matou quatro pessoas. A tempestade tropical Chris, de curta duração, se formou na noite de domingo perto do leste do México antes de enfraquecer novamente na segunda-feira.

Um aglomerado de tempestades imitando Beryl no oeste do Atlântico estava menos organizado na noite de segunda-feira, mas tinha uma pequena chance de se tornar uma tempestade nomeada nos próximos dias.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu que a temporada de furacões de 2024 provavelmente seria bem acima da média, com entre 17 e 25 tempestades nomeadas. A previsão era de até 13 furacões e quatro furacões maiores. Uma temporada de furacões do Atlântico média produz 14 tempestades nomeadas, sete delas furacões e três grandes furacões. Fonte: Associated Press.