Fundação Nobel retira convite a representantes de Rússia, Belarus e Irã, após críticas

A Fundação Nobel retirou neste sábado seu convite a representantes de Rússia, Belarus e Irã para participar das cerimônias do prêmio neste ano, após a controversa decisão de chamá-los ter “provocado reações fortes”. Vários parlamentares suecos afirmaram na sexta-feira que boicotariam as cerimônias do Nobel neste ano em Estocolmo, após a fundação privada que administra a prestigiosa honraria mudar sua posição do ano anterior e convidar representantes dos três países.

Alguns dos legisladores suecos lembraram a guerra da Rússia na Ucrânia e também a repressão aos direitos humanos no Irã como motivos para o boicote. O premiê sueco, Ulf Kristersson, disse na sexta-feira que não permitiria a presença de representantes da Rússia na cerimônia, caso pudesse vetá-la.

Em breve comunicado, a Fundação Nobel afirmou hoje que a decisão de estender os convites havia ocorrido “porque nós acreditamos que é importante e correto atingir do modo mais disseminado possível os valores e mensagens defendidas pelo Prêmio Nobel”. Mas a fundação disse ter reconhecido “as fortes reações na Suécia, que ofuscaram completamente a mensagem”, e decidiu não convidar os embaixadores de Rússia, Belarus e Irã para a cerimônia do prêmio em Estocolmo. Mas ela acrescentou que seguiria com a prática normal e convidaria todos os embaixadores à cerimônia em Oslo, na qual o Nobel da Paz é entregue. Fonte: Associated Press.