Mundo França reafirma compromisso com Alemanha para independência estratégica da Europa

O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou os laços entre o país e a Alemanha durante seu discurso para celebrar os 60 anos do Tratado de Eliseu.

Segundo Macron, os países pretendem seguir com decisões para reduzir a dependência estratégicas, em termos energéticos, tecnológicos, militares, industriais e alimentares. O evento contou com a presença do chanceler Olaf Scholz e ocorreu em universidade em Paris.

Macron ainda acrescentou que França e Alemanha deverão construir juntos um novo modelo energético, encorajando investimentos públicos e privados necessários para a transição ecológica.