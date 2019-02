França envia embaixador de volta à Itália, após divergência bilateral

A França decidiu enviar seu embaixador de volta à Itália, após a maior disputa diplomática entre os dois países desde a Segunda Guerra. A ministra de Relações Europeias da França, Nathalie Loiseau, informou na rádio RTL que o embaixador Christian Masset retornaria a Roma nesta sexta-feira.

Loiseau disse que o presidente italiano, Sergio Mattarella, falou por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, e ambos discutiram “o quão importante é a amizade entre França e Itália, o quanto os países precisam um do outro”.

A França convocou Masset na semana passada para protestar contra a suposta interferência italiana na política doméstica francesa, após o vice-premiê italiano Luigi Di Maio se reunir com ativistas chamados de coletes amarelos da França que buscam concorrer ao Parlamento Europeu.

Em resposta à decisão francesa, Di Maio disse que espera se reunir com Masset. Di Maio tem buscado de aproximar de populistas em outras nações da UE, com o objetivo de criar uma bancada no Parlamento Europeu. Fonte: Dow Jones Newswires.