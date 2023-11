França: em conferência sobre Gaza, Macron pede proteção de civis e cessar-fogo

Nações ocidentais e árabes, agências internacionais e grupos não-governamentais sublinharam a necessidade urgente de ajuda aos civis de Gaza numa conferência em Paris nesta quinta-feira, 9, realizada num momento em que a crise humanitária no território sitiado piora no meio da massiva campanha aérea e terrestre de Israel contra o Hamas. A reunião terminou poucas horas antes de a Casa Branca anunciar que Israel concordou em implementar pausas humanitárias diárias de quatro horas em Gaza.

A presidência francesa disse que as promessas dos participantes atingiram mais de 1 bilhão de euros em financiamento adicional, sublinhando que o montante global ainda não foi finalizado. O presidente francês, Emmanuel Macron, abriu a conferência com um apelo a Israel para que proteja os civis, dizendo que “todas as vidas têm o mesmo valor” e apelando a pausas nos combates para permitir a entrega da ajuda desesperadamente necessária. “No imediato, precisamos de trabalhar na proteção dos civis”, disse ele. “Para fazer isso, precisamos de uma pausa humanitária muito rapidamente e temos de trabalhar para um cessar-fogo”.

Macron disse que desde o ataque de 7 de Outubro, o Hamas “assumiu a responsabilidade de expor os palestinos a consequências terríveis” e defendeu novamente o direito de Israel de se defender. “O combate ao terrorismo nunca pode ser realizado sem regras. Israel sabe disso. A armadilha do terrorismo é a mesma para todos nós: ceder à violência e renunciar aos nossos valores”, acrescentou.

Vários países europeus, os Estados Unidos e potências regionais como a Jordânia, o Egito e os países do Golfo Árabe participaram na conferência, tal como o primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, que apelou à comunidade internacional para “pôr fim à guerra”.