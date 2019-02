França diz esperar que Itália ‘entenda recado’ com convocação de embaixador

A ministra da França para Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, disse neste sábado, 9, ter esperança que Itália “entenda a mensagem” da convocação para consultas do embaixador em Roma, Christian Masset. A ação é o maior incidente diplomático entre os dois países desde a Segunda Guerra Mundial.

O detonador aparente da crise foi a reunião do vice-primeiro-ministro italiano Luigi Di Maio com membros do movimento dos coletes amarelos, que concorrem a cadeiras no Parlamento Europeu.

À Associated Press, Nathalie Loiseau afirmou que, “se Di Maio espera construir uma coalizão para as eleições europeias com os coletes amarelos, nos encontrará impedindo o caminho”.

Diplomatas dizem que a convocação de Masset se deveu a “ataques infundados” dos populistas do governo italiano, que são críticas às políticas do presidente francês, Emmanuel Macron. Fonte: Associated Press.