França: ataque com faca fere quatro em Marselha

Um homem feriu nesta terça-feira, 19, quatro pessoas com uma faca em Canebière, em Marselha, França, antes de ser baleado e morto pela polícia. O ataque ocorreu no meio da tarde, quando o homem de 36 anos agrediu pedestres por motivo desconhecido.

Quando a polícia chegou ao local – a principal via do centro da cidade -, o agressor teria sacado uma arma de fogo, e os policiais o mataram. Segundo um policial francês, as vítimas são três homens com idades entre os 23 e os 35 anos, e uma mulher de 52 anos. Ninguém corria risco de morrer, segundo autoridades.

A seção antiterrorista da Procuradoria de Paris, em conjunto com o Ministério Público de Marselha, estão avaliando o caso e abriram uma investigação. Segundo a BFMTV, o agressor teria antecedentes por crimes comuns. (Com agências internacionais).