Brasil e Mundo Forte terremoto atinge costa sul do Japão e gera alerta de tsunami

Um forte terremoto atingiu a costa sul do Japão nesta quinta-feira, 8, deflagrando um alerta de tsunami. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto registrou magnitude 7,1 e ocorreu perto da ilha de Kyushu, a uma profundidade de cerca de 30 quilômetros.

O alerta de tsunami prevê ondas de até 1 metro ao longo da costa sul de Kyushu e da ilha vizinha de Shikoku.

Operadores de usinas nucleares em Kyushu e Shikoku relataram que estão verificando as instalações em busca de possíveis danos.

O Japão fica no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, local das falhas sísmicas que circundam o Oceano Pacífico, e é um dos países mais sujeitos a terremotos no mundo.

Em 1º de janeiro, um terremoto na região japonesa de Noto causou a morte de mais de 240 pessoas. Fonte: Associated Press.