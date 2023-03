Mundo Forte terremoto abala costa do Equador; não há notícias sobre danos ou feridos

Um forte terremoto abalou o Equador neste sábado, 18, mas não há notícias sobre feridos ou danos. O U.S. Geological Survey relatou um terremoto com uma magnitude de 6,7 na região costeira de Guayas, a cerca de 50 milhas (80 quilômetros) ao sul de Guayaquil, a segunda maior cidade do Equador.