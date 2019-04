Forças dos EUA deixarão temporariamente a Líbia, diz general

Autoridades militares dos Estados Unidos disseram que as forças norte-americanas deixarão temporariamente a Líbia três dias depois de um novo recrudescimento dos combates entre grupos armados rivais. O general do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano e chefe de Comando dos EUA para a África, Thomas Waldhauser, disse em comunicado neste domingo que “as realidades de segurança em solo na Líbia estão se tornando cada vez mais complexas e imprevisíveis”. Ele não disse para onde as forças dos EUA vão se realocar.

Khalifa Hifter, líder do autodenominado Exército Nacional da Líbia, anunciou na quinta-feira ofensiva na capital Trípoli, sede do governo apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Líbia, levando a novos confrontos com milícias rivais.

Um confronto entre o exército de Hifter e as milícias pode mergulhar a Líbia em outro surto de violência, possivelmente o pior desde a guerra civil de 2011 que derrubou e depois matou o antigo ditador Muamar Kadafi. Fonte: Associated Press.