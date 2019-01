Forças de segurança do regime de Maduro estão em minha casa, diz Guaidó

Autointitulado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó afirmou que as Forças de Ação Especial (Faes) da Polícia Nacional Bolivariana estão em sua casa. A declaração foi dada nesta quinta-feira no Twitter.

Aparentemente, Guaidó não estaria na casa, no momento da incursão das forças de segurança. “Neste momento a Faes está em meu domicílio, na casa de minha família. Faço responsável o cidadão Nicolás Maduro pela integridade da minha filha que ali se encontra”, afirmou. Mais cedo, Guaidó realizou um discurso, no qual ele já havia dito que as forças de segurança estavam próximas da casa dele, onde vivem sua mulher e a filha de 20 meses.

Guaidó é deputado e presidente da Assembleia Nacional. Ele se autonomeou neste mês presidente interino e afirmou que Maduro é “usurpador” do poder, por isso deve deixar o cargo. Maduro mantém o apoio das Forças Armadas, da China, da Rússia e da Turquia, mas várias nações já reconheceram Guaidó, entre elas EUA e Brasil.